Россия до сих пор пытается убедить США в "атаке" на резиденцию Путина
- Россия пытается убедить США в "атаке" на резиденцию Путина.
- Начальник ГРУ Игорь Костюков передал Штатам якобы "доказательства" этой атаки.
В России снова заговорили об "атаке" на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина. Начальник российского Главного разведывательного управления (ГРУ) Игорь Костюков передал представителю США якобы ее "доказательства".
Какие "доказательства" россияне передали представителю США?
Игорь Костюков встретился с представителем аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.
В российском минобороны утверждают, что он якобы передал американскому чиновнику "материалы с расшифрованными данными маршрутизации и контроллер украинского дрона", который был сбит "во время отражения атаки на резиденцию Путина".
Стоит заметить, что расшифровку памяти навигационных контроллеров этих дронов проводили представители спецслужб России. Костюков сказал: "Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера, сделанное нашими специалистами. Считаем, что этот шаг позволит снять все вопросы и будет способствовать установлению истины".
Что известно об "атаке" на резиденцию Путина?
Ранее Сергей Лавров заявил, что Украина якобы ночью 29 декабря осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Он пригрозил, что объекты и время ответного удара якобы уже определены.
Владимир Зеленский опроверг эту информацию. Он убежден, что россияне не заинтересованы в завершении войны и поэтому ищут поводы для новых информационных атак и обострения.
Политолог Олег Саакян озвучил 24 Каналу мнение, что Владимир Путин совершил ошибку, надеясь на поддержку Дональда Трампа. По его словам, диктатор выставил себя крайне слабым. Трамп прекрасно понимает, что Путин сейчас говорит об атаке не с сильной позиции. Кроме того, Россия обесценивает старания США в мирных переговорах, а это ошибка.