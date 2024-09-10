От Москвы до Калуги: оккупанты заявили о массированной атаке дронами на регионы России

Ночью 10 сентября российские граждане снова жаловались на атаку беспилотников. На этот раз "неспокойно" было жителям Брянской, Калушской областей, а также некоторых других регионов.

В частности, часть БпЛА долетели до Московской области и атаковала аэропорт Жуковский. По меньшей мере один дрон упал непосредственно на взлетную полосу. Также на фоне атаки беспилотников аэропорт Жуковский закрыли как на прилет, так и на вылет рейсов.

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Атака беспилотников на Россию

По данным российских СМИ, ночью российскую территорию ночью атаковали более 70 беспилотников. В частности, как утверждает враг, только в Брянской области ликвидировали 59 беспилотников. Сообщается, что мощный взрыв прогремел возле объекта "Роснефти", после прилета на месте вспыхнул пожар.

Атака БпЛА в Брянской области: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика! 18+)

Что важно, в Тульской области власти сообщили о двух сбитых БпЛА, обломки одного из которых упали "на одном из объектов топливно-энергетического комплекса". Над территорией Курской области якобы сбито 12 БпЛА самолетного типа.

Кроме этого, три беспилотника были сбиты в Липецкой области, еще семь – в Калужской.

Активно российская ПВО работала и в Московской области. По данным мэра Сергея Собянина, всего в разных районах Московской области было сбито 13 дронов. Работа по БпЛА велась в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна в Подмосковье. "Падения обломков" фиксировали и в самой Москве.

Что происходило в Московской области: смотрите видео

Российские СМИ писали о смерти ребенка в результате атаки БпЛА на Подмосковье, однако утром сами же опровергли эту информацию.