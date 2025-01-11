Сразу в трех аэропортах России вводили режим "Ковер": россияне жаловались на атаку БпЛА

Россияне пожаловались на атаку БпЛА утром 11 января. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска вводили временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По предварительной информации, режим "Ковер" вводили из-за угрозы БпЛА.

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Утром 11 января Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. В компании уточнили, что это сделано "для обеспечения безопасности полетов".

В трех аэропортах России вводили режим "Ковер" / Фото росСМИ

По предварительной информации, в этих регионах была угроза атаки БПЛА. Впоследствии в Росавиации сообщили, что все ранее наложенные ограничения на полеты были сняты в 7:30.

Заметим, что согласно сообщению Минобороны России, в ночь на 11 января над территорией России якобы было сбито 85 БПЛА, в частности 31 над Черным морем.

Напомним, что в ночь на 11 января взрывы раздавались в нескольких регионах России. Особенно громко было в Новороссийске, там под ударом оказался местный порт.