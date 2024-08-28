Испорченные планы россиян: аэропорт Казани и Нижнекамска вдруг приостановили работу

Ночью Воронежская и Ростовская области России подверглись атаке дронов. А под утро к ним присоединилась и республика Татарстан.

В утреннем отчете минобороны страны-агрессора говорится, что за прошедшую ночь над Ростовской и Воронежской областью сбили 12 беспилотников. Между тем в Казани прекратил работать аэропорт из-за новой угрозы БПЛА.

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В Казани задержали несколько рейсов

Так, утром в Росавиации сообщили, что аэропорт Казани закрыт на посадку и вылет самолетов. В ведомстве объяснили, что, мол, это необходимо "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". В СМИ уточнили, что речь идет об опасности атаки ударных дронов.

Позже прокремлевские СМИ добавили, что самолеты, которые направлялись в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром в Самару.

Впоследствии стало известно, что ограничения полетов также введены в аэропорт Нижнекамска.

Напомним, что ночью в Ростовской области успешно горела очередная нефтебаза. По объекту попал беспилотник где-то около 03:00.

Как сообщают местные жители, поражен был комбинат "Атлас" Росрезерва.

С момента начала работы комбинат "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов. Также комбинат отпускает нефтепродукты российской армии.

Тем временем в Воронежской области произошел прилет по складу боеприпасов.