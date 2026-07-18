Почти 20 регионов России отразили атаку дронов: вражеское Минобороны отчиталось об "успехах"

В субботу, 18 июля, украинские санкции в отношении дальнемагистральных перевозок продемонстрировали свою эффективность. В России это вызвало ощутимые проблемы –: дроны посетили сразу 18 регионов страны-агрессора.

Силы ПВО оккупантов пытались отразить атаку. О результатах операции сообщили в Минобороны России.

Что известно об атаке дронов на Россию 18 июля?

Ночью и утром 18 июля россияне пытались перехватить беспилотники над территориями:

Белгородской области;

Брянской области;

Курской области;

Смоленской области;

Рязанской области;

Калужской области;

Тульской области;

Тамбовской области;

Орловской области;

Липецкой области;

Тверской области;

Псковской области;

Воронежской области;

Ростовской области;

Волгоградской области;

Ленинградской области;

Владимирской области;

Московского региона;

Краснодарского края;

временно оккупированного Крыма;

акватории Азовского и Черного морей.

В министерстве обороны противника заявили о якобы сбитых 379 украинских дронов. Однако результативность работы ПВО России не так уж и высока. В сети активно распространяются фото и видео последствий атаки на логистический хаб Wildberries.

Так, после удара Подмосковье охватил густой черный дым – после попаданий на территории объекта, площадь которого составляет 188 тысяч квадратных метров, вспыхнул масштабный пожар, который и вызвал значительное задымление. Очевидцы сообщали, что в самой Москве из-за дыма не было видно даже солнца.

Беспилотники 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем подтвердили поражение складского комплекса российского маркетплейса Wildberries в Московской области.

Также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире. По сообщениям, под ударом могла оказаться и железнодорожная станция Фрязево – большой узел Горьковского направления Московской железной дороги в Ногинском районе Московской области. А в Ногинске Московской области целью могла стать местная нефтебаза.