Россияне заявили об атаке дронов на несколько областей, среди них Московская

В России неспокойно, там снова заявляют об атаке дронов. Конечно же, заявляют о работе средств противовоздушной обороны.

Ночью 3 июля неизвестные дроны атаковали Новороссийск, однако в России заявляют об атаке и на другие регионы. В частности, на Белгородскую, Брянскую и Московскую области, передает 24 Канал.

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Россияне кричат о работе ПВО

Согласно заявлениям российских СМИ, силы ПВО уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской и Московской областей.

Кроме этого, в России заявляют, что в акватории Черного моря также уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись в направлении Новороссийска.

В России часто заявляют об атаках дронов. В частности, в Брянской области России в ночь на 1 июля оккупанты жаловались из-за атаки беспилотников. Также дроны зафиксировали в небе над Курщиной. Оккупанты традиционно заявляют о работе противовоздушной обороны, однако доверять заявлениям россиян нужно с осторожностью.