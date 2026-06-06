Были взрывы и попадания: СОУ отработали по вражеским нефтебазам, пунктам управлений БпЛА и не только

Силы обороны 5 и ночью 6 июня били по важным объектам российских оккупантов. Взрывы раздавались как в глубоком тылу России, так и на временно оккупированных территориях.

Подробнее о том, какие объекты были под ударом рассказали в Генштабе ВСУ.

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Какие объекты поразили Силы обороны?

В Генштабе сообщили, что под ударом был пункт базирования "Кронштадт" в Ленинградской области России. Это главный узел базирования, ремонта и обеспечения кораблей Балтийского флота врага на востоке Балтики. Он также прикрывает подходы к Санкт-Петербургу с моря.

На территории объекта зафиксированы взрывы, степень поражения уточняется,

– добавили военные.

Также сообщается о поражении нефтебазы "Петергофская" в городе Ломоносов той же области России. Там фиксируют попадание, взрыв и пожар. Кроме того, удар пришелся по нефтяному терминалу "Несте", где также горит в районе терминала. Этот объект играет немаловажную роль в распределении бензина и дизельного топлива на северо-западе России.

Терминал является узловым объектом распределения бензина и дизеля на северо-западе России. Одноразовый объем хранения составляет 40 000 кубических метров светлых нефтепродуктов.

Кроме того, удары нанесли по командно-наблюдательному пункту противника возле Малиновки, Белгородская область. Также по составу материально-технических средств в Луганской области и пунктах управления беспилотниками возле Воскресенки и Отрадного в Донецкой области и Новофедоровки и Железнодорожного в Запорожье.

Районы скопления оккупантов были под прицелом вблизи Покровска и Родинского Донецкой области, а также Петропавловки на Харьковщине и Теткиного и Анатольевки в Курской области.

Напомним, что под Санкт-Петербургом целью стал арсенал 1060 Центра материально-технического обеспечения. Там враг хранил ракеты, боеприпасы и другое военное имущество. На территории объекта взрывов произошла повторная детонация и пожар.

Кроме того, сообщалось о поражении нефтебазы "Усть-Лабинск" в Краснодарском крае России. Там после взрывов произошел пожар.