Дроны атаковали Славянск-на-Кубани: на одном из заводов начался пожар

Россияне жалуются из-за атаки беспилотников в Краснодарском крае. В Славянске-на-Кубани загорелся местный завод.

В ночь с 16 на 17 марта в городе Славянск-на-Кубани было шумно. Местные жители видели яркие вспышки и звуки "хлопка".

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Что известно о взрывах

Россияне заявили, что Краснодарский край якобы был атакован дронами. В частности неустановленные беспилотники могли атаковать один из местных заводов в Славянске-на-Кубани.

В Славянске-на-Кубани прогремели взрывы: смотрите видео



Предварительно, речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, который расположен на юге Славянска-на-Кубани. На территории предприятия произошел пожар.

Жители города видели яркие вспышки: смотрите видео



Сообщается о по меньшей мере одном пострадавшем работнике завода. На место выехали медики и другие оперативные службы.

Где расположен Славянск-на-Кубани: смотрите карту



, Славянск-на-Кубани является районным центром Славянского района Краснодарского края России. Город расположен на устье Протока в 365,70 километрах от Запорожья или в 195,29 километрах от временно оккупированного Бердянска, если измерить расстояние по прямой. Ранее этот населенный пункт назывался станица Славянская.

По версии россиян, завод атаковала группа ударных БПЛА, состоявшая якобы по меньшей мере из 5 дронов. При этом части беспилотников удалось долететь до предприятия. Местные жители слышали сирену и работу ПВО.