На Юге во время атаки "Шахедов" были попадания: что стало целью врага

Российские оккупационные войска еще раз запустили по Украине "Шахеды". Силам ПВО удалось ликвидировать большую часть БПЛА, однако не обошлось без попаданий – в Одесской и Николаевской областях.

Всего было несколько волн запуска дронов-камикадзе. Сообщения о жертвах в результате ударов не поступали.

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Детали атаки

В ночь на 26 декабря русская армия запустила с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря по Югу Украины дроны-камикадзе. Всего было две волны атак, продолжавшиеся 2 и 4 часа.

Подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить 9 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136". Из них 4 были ликвидированы в Одесской и Николаевской областях, а 1 – в Херсонской области. К сожалению, были попадания – в Одесской и Николаевской областях.

В Одесском районе враг попал по открытой территории одного из инфраструктурных объектов. Пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет. В Николаевской области россияне ударили по промышленному объекту, повреждены складские здания. Жертв не зафиксировано.

Что известно о запуске дронов