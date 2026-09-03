Россияне нашли новый повод для эскалации и не намерены сбавлять обороты, – Зеленский

Российские войска нанесли массированный удар с помощью дронов по нескольким регионам Украины, что привело к многочисленным разрушениям и пожарам. На местах попаданий работают экстренные службы, спасатели тушат огонь и оказывают помощь пострадавшим.

Об этом сообщил глава государства в своем телеграм-канале.

Что рассказал Зеленский о российском терроре?

Как сообщил президент, враг нанес удары по 13 областям страны. В Одессе российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом, повредив квартиры с 10-го по 17-й этаж, в результате чего травмы получили 17 человек, среди них трое детей.

Также продолжается ликвидация последствий атаки в Обуховском и Бориспольском районах Киевской области. На территории одной из фармацевтических компаний подразделения ГСЧС тушат масштабный пожар в складских помещениях. Кроме того, вражеским обстрелам подверглись Никополь, Херсон, Сумы, Запорожье и Хмельницкий.

Враг не уходил в отпуск – россияне нашли новую эскалацию и не планируют сбавлять обороты,

– отметил Зеленский.

Зеленский заявил, что Европе необходимо усилить реагирование и противодействие угрозам, а также ускорить развитие собственного производства средств защиты, прежде всего систем ПВО, противоракетной и антидроновой обороны. По его словам, у Европы есть потенциал стать самодостаточной и сильной, ведь за последние годы для этого уже сделано много. Именно это, подчеркнул Зеленский, позволит Европе защитить себя и свой образ жизни.

Зеленский показал последствия атаки в регионах / ГСЧС

Напомним, в ночь на 3 сентября российские войска атаковали Украину 163 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили и подавили 135 враждебных целей. Для отражения атаки привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, РЭБ, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы. Однако зафиксировано попадание на 15 локациях и падение обломков на четырех площадках.