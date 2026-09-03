Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, в ночь на 3 сентября силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали 135 вражеских беспилотников из 163 запущенных.

Детали атаки и работа ПВО

Для очередного удара противник применил дроны типа Shahed, в том числе реактивные модификации, а также аппараты "Гербера", "Бандероль" и беспилотники-имитаторы "Пародия". Пуски осуществлялись из районов Миллерово, Орла, а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Сбитые цели / ПС

Несмотря на эффективное уничтожение большинства воздушных целей, зафиксировано попадание вражеских средств поражения в 15 точках, а также падение обломков на 4 площадках.

Как уже сообщалось на нашем сайте, во время предыдущей массированной атаки украинские защитники сбили и подавили 141 вражескую цель.

Где фиксировали последствия обстрела?

Российские войска в очередной раз провели атаку на Одесскую область. В результате удара повреждены жилой дом и автомобили, есть пострадавшие. Среди них – 3 ребенка.

Также под вражеским ударом оказалась Киевская область. В результате атаки получил травму мужчина. Также повреждены склады и административное здание.