Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 3 вересня сили протиповітряної оборони збили та подавили 135 ворожих безпілотників із 163 випущених.

Деталі повітряної атаки та робота ППО

Для чергового удару противник застосував дрони типу Shahed, зокрема й реактивні модифікації, а також апарати "Гербера", "Бандероль" та безпілотники-імітатори "Пародія". Пуски здійснювалися з районів Міллерово, Орла, а також із тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Збиті цілі / ПС

Попри ефективне знешкодження більшості повітряних цілей, зафіксовано влучання ворожих засобів ураження на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 майданчиках.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, під час попередньої масованої атаки, українські захисники збили та подавили 141 ворожу ціль.

Де фіксували наслідки обстрілу?

Російські війська вкотре атакували Одещину. Внаслідок удару пошкоджено житловий будинок і автомобілі, є постраждалі. Серед них – 3 дитини.

Також під ворожим ударом опинилася Київщина. Внаслідок атаки травмувався чоловік. Також пошкоджено склади й адмінбудівлю.