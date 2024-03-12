Поздно вечером 12 марта в Ростовской области работала российская ПВО, как заявили сами местные жители. Очевидцы сняли ее работу и распространили видео через соцсети.

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Что известно об атаке дронов

По версии оккупантов, была атака неустановленных дронов на город Волгодонск, возле которого расположена Ростовская АЭС. Местные жители сообщали в соцсетях о работе ПВО и распространяли немало соответствующих видео. Ростовские СМИ писали о якобы "украинском беспилотнике", который был нацелен на АЭС.

Вероятная работа ПВО под Ростовом: смотрите видео



К слову, эта АЭС расположена в 12 километрах от Волгодонска. Она стоит на берегу Цимлянского водохранилища.

Однако губернатор Ростовской области Василий Голубев со ссылкой на российских военных заявил пропагандистским СМИ Кремля, что подразделения ПВО якобы не работали. Он также сообщил о работе Ростовской (Волгодонской) АЭС в штатном режиме. Также чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться на "информационные провокации".

Россияне показали работу ПВО: смотрите видео



Украинский блогер, волонтер и активист Сергей Стерненко иронично прокомментировал прокомментировал события под Ростовом.

Волгодонск, Ростовская область. Россияне обстреливают небо,

– пошутил он.

Обратите внимание! Украина официально не комментировала сообщения россиян об этой атаке неустановленных беспилотников.

Россияне часто жалуются из-за дронов