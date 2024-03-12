Пізно ввечері 12 березня у Ростовській області працювала російська ППО, як заявили самі місцеві жителі. Очевидці зафільмували її роботу та поширили відео через соцмережі.

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Що відомо про атаку дронів

За версією окупантів, була атака невстановлених дронів на місто Волгодонськ, біля якого розташована Ростовська АЕС. Місцеві жителі повідомляли у соцмережах про роботу ППО та поширювали чимало відповідних відео. Ростовські ЗМІ писали про буцімто "український безпілотник", що був націлений на АЕС.

Ймовірна робота ППО під Ростовом: дивіться відео



До слова, ця АЕС розташована за 12 кілометрів від Волгодонська. Вона стоїть на березі Цимлянського водосховища.

Однак губернатор Ростовської області Васілій Голубєв із посиланням на російських військових заявив пропагандистським ЗМІ Кремля, що підрозділи ППО нібито не працювали. Він також повідомив про роботу Ростовської (Волгодонської) АЕС у штатному режимі. Також посадовець закликав місцевих жителів зберігати спокій та не піддаватися на "інформаційні провокації".

Росіяни показали роботу ППО: дивіться відео



Український блогер, волонтер та активіст Сергій Стерненко іронічно прокоментував події під Ростовом.

Волгодонськ, Ростовська область. Росіяни обстрілюють небо,

– пожартував він.

Зверніть увагу! Україна офіційно не коментувала повідомлення росіян про цю атаку невстановлених безпілотників.

Росіяни часто бідкаються через дрони