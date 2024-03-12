За даними британського оборонного відомства, від атак росіянам не вдається вберегти навіть ретельно захищені об’єкти.

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Ця атака демонструє, що українські операції все ще можуть досягати стратегічно важливих об'єктів на території Росії, навіть якщо такі об'єкти вважаються захищеними вважаються захищеними, чи то в повітрі, чи то на суші,

– йдеться у звіті.

Яке значення цього заводу

У розвідці розповіли, що завод у Таганрозі використовується для виробництва, модернізації, технічного обслуговування і ремонту літаків раннього повітряного попередження і управління A-50У ВПС Росії.

Варто зазначити, що цей об'єкт має більше значення для Росії, оскільки обслуговує стратегічні бомбардувальники великої дальності, транспортні літаки і є випробувальним центром для наступного покоління літаків А-100.

Постійна присутність активної протиповітряної оборони, розміщеної навколо аеродрому, свідчить про його важливість,

– додають у Міноборони Британії.

Зображення пошкоджень після атаки, які поширилися в мережі, демонструють пошкодження двох великих будівель, пов'язаних з парком А-50. Вони, найімовірніше, використовувалися для укриття літаків під час періодів глибокого технічного обслуговування.

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