"Хлопок" в Пскове уничтожил по меньшей мере два Ил-76: в сети появились новые спутниковые снимки
Источник:MT Anderson
Атака дронов на аэродром в Пскове "подрезала крылья" России. В сети появились новые доказательства того, что "хлопок" был успешным.
В ночь на С0 августа сразу несколько регионов России подверглись атаке беспилотников. Среди "пострадавших" – аэродром "Кресты" в Пскове.
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Правды не скрыть
Днем 30 августа в Главном управлении разведки подтвердили, что к аэродрому "Кресты" залетали "незваные гости", которые уничтожили четыре российских Ил-76 и повредили несколько других самолетов. Точное количество поражённых самолетов в ГУР еще устанавливают. Вскоре в сети в подтверждение успешной атаки дронов начали появляться спутниковые снимки от Planet Labs, на которых отчетливо видны, по крайней мере, два существенно поврежденных Ил-76. По словам аэроэксперта Анатолия Храпчинского, эти самолеты нуждаются в капитальном ремонте, который займет не менее 2 – 3 месяцев.
Новые спутниковые снимки уже подтверждают уничтожение двух российских Ил-76 и вероятное уничтожение двух самолетов.
За российским военным кораблем полетели как минимум два Ил-76 / Фото Umbra Lab
Атака беспилотников на территории России: последние новости
- В ночь на 30 августа в Брянске тоже было неспокойно. Там горел самый крупный российский завод микроэлектроники "Кремной ЭЛ". Горело 40 "квадратов" в 16 корпусе завода.
- В Москве тем временем из-за угрозы беспилотников на время закрывали аэропорты "Внуково", "Домоедово", "Шереметьево" и "Жуковский".
- В ту ночь взрывы раздавались также в Орловской, Тульской и Калужской областях.
- Ранее СМИ предположили, что украинские спецслужбы и Вооруженные Силы смогли совершить, по меньшей мере, девять атак на авиабазы страны-агрессорки. В целом с начала войны Украина уничтожила в России, Белоруссии и Крыму не менее 24 вражеских самолетов.