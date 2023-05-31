Удар беспилотников по Москве: Пригожин упрекает, Гиркин не унывает, Кадыров грозит Европе

Москву и область 30 мая атаковали неизвестные беспилотники. Поэтому в российском информационном пространстве возникли очень разные реакции на инцидент. В частности, Кадыров угрожал Европе, Гиркин высмеивал Путина.

Так, Пригожин в этот же день начал кричать, нецензурно выражаться, ругать минобороны России за то, что они допустили "прилеты" по столице России. Но Горкин совсем не расстроился и даже высмеял Путина.

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Как в России отреагировали на атаку беспилотников

Некоторые российские военные обозреватели использовали атаки беспилотников, чтобы раскритиковать уход России из Киевской, Черниговской и Сумской областей в апреле 2022 года,

– заявили в ISW.

Аналитики отметили, что Игорь Гиркин:

прокомментировал удары по Рублевке, раскритиковав при этом российскую элиту , которая, по его словам, "никогда не думала о стране и никогда не будет" и не будет отвечать на украинские атаки в Москве, Белгородской области или оккупированной Россией Украине;

, которая, по его словам, "никогда не думала о стране и никогда не будет" и не будет отвечать на украинские атаки в Москве, Белгородской области или оккупированной Россией Украине; высмеял Путина за то, что он продолжает утверждать, что война является "специальной военной операцией", несмотря на атаки беспилотников на российскую столицу.

К критике прибег владелец вагнеровцев Пригожин, упрекнувший минобороны России и призвавший российских чиновников фактически защищать Россию, а не "сидеть тихо".

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил европейским странам, заявив, что если они продолжат поставлять Украине оружие, у них не будет оружия, необходимого для защиты, когда Россия "стучит в их двери".

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Удары дронов по Москве: коротко

Россия 30 мая заявила об атаке дронов по Москве и области. Российские граждане сетовали на плохую работу ПВО и призвали бить по мирным городам в ответ.

30 мая очевидцы сняли на камеру вероятное попадание на Рублевке. Там расположены элитные дома россиян.

Прилет на Рублевке: смотрите видео

В ISW отметили, что целями были объекты возле резиденции Путина. Речь идет о Ново-Огарево и других элитных районах Московской области.

Кремль пытается скрыть масштабы атаки, чтобы "избежать разоблачения ограниченных возможностей, которые имеют для возмездия Украине". Подробнее об этом – читайте по ссылке.