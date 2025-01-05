Очень важный хаб: экс-сотрудник СБУ проанализировал, где в России прогремели взрывы

В Ленинградской области 4 января БпЛА атаковали крупнейший российский морской торговый порт Усть-Луга. Уничтожение мощностей России и остановка ее флота из-за таких ударов работает в том числе и на безопасность стран Западной Европы.

Об этом в эфире 24 Канала отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, напомнив, что в 2024 году именно из порта Усь-Луга вышло судно под китайским флагом, загруженное удобрениями, которое в Балтийском море выключило транспондер, бросило якорь и начало кружить зигзагами с 21:00 до 3:00, пытаясь повредить интернет-кабели, пролегающие по морскому дну.

Смотрите также Оккупанты снова скулят из-за массированной атаки дронов: якобы сбили 61 беспилотник

Финляндия и Швеция давят на российский флот

Этот российский порт оказался под атакой уже второй раз. Первый раз удар произошел 21 января 2024 года.

Это очень важный хаб, мощности для перемещения различных грузов, в том числе там размещен нефтеперерабатывающий комплекс. Экспорт нефтепродуктов дает россиянам деньги, за которые потом покупают живую силу, выплачивают зарплату российским военным. Деньги – это кровь войны,

– озвучил Ступак.

Экс-сотрудник СБУ отметил, что сейчас правительство Финляндии и Швеции давит на российский флот, который выходит из порта Усть-Луга, останавливая корабли в Финском заливе и Балтийском море.

Начинают проводить осмотр судов, которые вышли из России, на предмет соблюдения санкционной политики, а также относительно намерений России повредить интернет-кабели, которые размещены в Балтийском море,

– рассказал Ступак.

Напомним, что в Центре противодействия дезинформации сообщили, что Усть-Луга – это одна из основных точек экспорта российской нефти, газа, угля и других ресурсов после введения санкций против России. Кроме того, порт расположен в стратегически важной точке Балтийского моря, что позволяет России обеспечивать военно-морское присутствие в регионе, включая грузы для военных нужд.