Это были замаскированные военные объекты, – ЦПД об ударах дронов по России

В ночь на 10 января неизвестные беспилотники атаковали ряд областей России. Под ударом в частности оказались заводы в Ростовской и Ленинградской областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

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Какие объекты атаковали дроны в России

По данным СМИ, в Ростовской области беспилотники атаковали местный завод "ПластФактор". Там жители слышали по меньшей мере 10 громких взрывов, а впоследствии на месте вспыхнул масштабный пожар.

Тем временем в Ленинградской области телеграм-каналы сообщают о взрывах и пожаре в промзоне в городе Гатчина. Отмечается, что там горит завод по производству ацетона, а также произошел разлив топлива. Возгоранию предоставили ранг сложности №2.

Впоследствии Андрей Коваленко сообщил, что в Ростовской и Ленинградской областях России на самом деле были атакованы замаскированные военные объекты.

Россия выдает военные заводы за обычные, пытаясь скрыть их настоящую продукцию. Но известно все,

– написал руководитель ЦПД.

Стоит отметить, что в Минобороны России заявили о якобы перехвате и уничтожении 40 беспилотников в течение ночи. В частности, 16 БПЛА якобы сбито над Ростовской областью, по четыре – над Курской и Воронежской, три – над Брянской, два – над Кубанью, один – над Белгородской областью, а еще десять – над акваторией Азовского моря.