В России выдалась горячая ночка: БПЛА атаковали 7 областей

В ночь на 28 марта в России было очень неспокойно. Жители нескольких регионов жаловались на вой сирен, жужжание дронов и взрывы.

Как оказалось, десятки украинских дронов наведались в страну-агрессора. Вероятно, по меньшей мере один из этих визитов выдался успешным, передает 24 Канал.

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Почти 80 БGЛА атаковали Россию

Утром минобороны России отчиталось о якобы перехвате и сбитии 78 украинских беспилотных летательных аппаратов:

️32 БПЛА – над территорией Воронежской области,

19 БПЛА – над территорией Саратовской области,

17 БПЛА – над территорией Курской области,

️6 БПЛА – над территорией Белгородской,

️два БПЛА – над территорией Липецкой,

️по одному БПЛА – над территориями Ростовской и Тамбовской областей.

Больше всего шума в сети подняли жители Саратовской области. Там дроны атаковали Энгельс и Саратов.

Энгельс уже неоднократно оказывался под ударом, поскольку там расположена база российской стратегической авиации. Этой ночью в городе было шумно, там слышали несколько взрывов.

В Саратове тоже было неспокойно. Из-за угрозы дронов там закрыли аэропорт. Кроме того, в городе произошел прилет. РосСМИ предполагают, что попадание произошло по Научно-исследовательскому институту, который является производителем резервных источников тока для автономного электропитания техники. Также есть версия, что дроны планировали атаковать местный НПЗ. В районе, где произошло попадание, расположены также предприятие, занимающееся лазерной резкой металла, компания по производству блочно-модульных котельных и местный пейнтбольный клуб.