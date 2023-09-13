Очень громко и мощно: появились эксклюзивные кадры "хлопка" в Севастополе

13 сентября 2023, 10:18
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В ночь на 13 сентября оккупированный Севастополь атаковали ракеты и дроны. Под огнем оказалась военная инфраструктура российских захватчиков.

Источники 24 Канала предоставили соответствующие кадры ночной атаки в оккупированном Севастополе. На них слышны мощные взрывы, которые слышали местные жители.

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Эксклюзивные кадры "хлопка" в Крыму

Вражеское минобороны уже успело заявить, что в результате атаки 10 ракетами и беспилотными катерами были повреждены 2 корабля в Севастополе.

На обнародованном видео можно услышать, что громких взрывов в оккупированном городе было очень много.

Кадры прилетов в Севастополе 13 сентября: смотрите видео

Кстати, в ГУР подтвердили поражение в Севастополе большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Удар по Севастополю 13 сентября: все, что известно

  • В ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе прозвучало не менее семи взрывов.
  • Громкие взрывы раздавались в районе Южной бухты в районе судоремонтного завода.
  • Движение автотранспорта по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с территорией России, в это время было перекрыто.
  • Так называемый "председатель Севастополя" Михаил Развожаев заявил о ракетном ударе по городу. Он подтвердил, что атаке подверглись не гражданские объекты.
  • Позже стало известно, что взрывы и пожар произошли на судоремонтном заводе, где производится комплексный ремонт кораблей Военно-морского флота России.
  • В минобороны России заявили, что якобы сбили 7 из 10 крылатых ракет и все три морских дрона.
  • В ГУР Украины заявили о поражении в Севастополе большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Автор: Софія Ропан