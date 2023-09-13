Очень громко и мощно: появились эксклюзивные кадры "хлопка" в Севастополе

В ночь на 13 сентября оккупированный Севастополь атаковали ракеты и дроны. Под огнем оказалась военная инфраструктура российских захватчиков.

Источники 24 Канала предоставили соответствующие кадры ночной атаки в оккупированном Севастополе. На них слышны мощные взрывы, которые слышали местные жители.

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Вражеское минобороны уже успело заявить, что в результате атаки 10 ракетами и беспилотными катерами были повреждены 2 корабля в Севастополе.

На обнародованном видео можно услышать, что громких взрывов в оккупированном городе было очень много.

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Кстати, в ГУР подтвердили поражение в Севастополе большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону".

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