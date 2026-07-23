"Флэш" предупредил о новой опасной схеме атак с использованием российских дронов

Враг продолжает совершенствовать свои методы проведения воздушных атак, применяя неожиданные технологические решения. Украинские военные впервые обнаружили совершенно новую схему координации действий вражеских летательных аппаратов в небе.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш".

Как именно работает новая схема атаки с использованием "Шахедов"?

Речь идет о случае, когда ударный беспилотник "Молния" получал управление через другой аппарат – упрощенную версию "Шахеда", известную как "Гербера". По словам Бескрестнова, противник пытается объединять дроны в тандем, чтобы сделать атаки более эффективными.

Это ожидаемо, ничего удивительного здесь нет. Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться,

– отметил "Флэш".



МЕШ-модем, с помощью которого "Молния" управляется с "Шахеда" / Фото с телеграм-канала "Флеша"

Эксперт пояснил, что противодействие такой тактике должно быть сосредоточено именно на уничтожении "Гербер", которые в этой схеме выполняют роль ретранслятора или командного пункта. Если прервать эту цепь управления, то ударные "Молнии" теряют эффективность и просто падают.

Напомним, ранее "Флэш" рассказывал о новом способе противодействия вражеским реактивным "Шахедам". В частности, украинские военные тестировали на полигоне варианты противодействия Mesh-сетям силами РЭБ.