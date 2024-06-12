"А что произошло": ГУР перехватило разговор россиянок, в котором в очередной раз жалуются на прилет дрона

Из-за этого россияне имеют немало проблем. К примеру, местные жительницы в Белгородской области жалуются на атаки дронов.

Соответствующее видео с перехваченным разговором Главное управление разведки опубликовало в сети. К слову, недавно в сети также опубликовали перехваченные разговоры россиян, в которых командиры приказывали расстреливать подчиненных, которые отказываются идти в атаку.

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Россиянки жалуются на атаку дронов на Белгородщине

В новом перехваченном разговоре россиянки обсуждают постоянные взрывы на Белгородщине. Так, одна из женщин жалуется, что в пивном магазине нет воды, и теперь она не может помыть руки.

Впоследствии голос на записи утверждает, что воды не стало из-за атаки дронов. Мол, дрон ударил по пивному магазину в Головчино, что в Белгородской области.

Перехваченные разговоры россиян об атаках дронов: смотрите видео

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