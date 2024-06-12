"А что произошло": ГУР перехватило разговор россиянок, в котором в очередной раз жалуются на прилет дрона
Источник:ГУР МО
Из-за этого россияне имеют немало проблем. К примеру, местные жительницы в Белгородской области жалуются на атаки дронов.
Соответствующее видео с перехваченным разговором Главное управление разведки опубликовало в сети. К слову, недавно в сети также опубликовали перехваченные разговоры россиян, в которых командиры приказывали расстреливать подчиненных, которые отказываются идти в атаку.
Смотрите также В России жалуются из-за атаки на буксир и баржу в Таганрогском заливе
Россиянки жалуются на атаку дронов на Белгородщине
В новом перехваченном разговоре россиянки обсуждают постоянные взрывы на Белгородщине. Так, одна из женщин жалуется, что в пивном магазине нет воды, и теперь она не может помыть руки.
Впоследствии голос на записи утверждает, что воды не стало из-за атаки дронов. Мол, дрон ударил по пивному магазину в Головчино, что в Белгородской области.
Перехваченные разговоры россиян об атаках дронов: смотрите видео
Проблемы россиян из-за войны
- В мае россияне начали наступление на Харьковщине. Перед этим враг накапливал резервы на севере Харьковской области, чтобы провести активные атаки. Впрочем, враг несет колоссальные потери, и теперь России приходится перебрасывать военных с временно оккупированной Херсонщины на Харьковщину, чтобы удерживать позиции.
- В Белгородской области 9 июня неожиданно 9 июня взвился украинский флаг. Он появился на башне сотовой связи. Как рассказывали свидетели, флаг установили якобы с помощью дрона.
- На Луганщине бабушка "угостила" оккупантов пирожками с канцелярскими кнопками. Инцидент произошел в Старобельске Луганской области. Так, оккупанты накрыли на стол, начали разламывать пирожки, но, к сожалению, заметили кнопки и не стали есть.