В России было неспокойно: в 2 регионах заявили об атаке беспилотников

Поздно вечером 1 июня и в ночь на 2 июня в России было неспокойно сразу в нескольких областях. Так, в каждой из них заявили об атаке дронов.

По словам оккупантов, Курскую область атаковал БпЛА, а вот Белгородская область была под атакой FPV-дрона. Так, российские телеграмм-каналы пишут о неспокойной ночи в регионах России, информирует 24 Канал.

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Оккупанты жалуются на атаку дронов

Российские телеграмм-каналы писали, что вечером 1 июня над Курской областью зафиксировали БПЛА. Такую информацию там распространили со ссылкой на Минобороны страны-агрессора.

Конечно, не обошлось и без историй об успешной работе российского "пе-ве-о". Там заявили, что около 20:30 средствами их ПВО над территорией Курской области уничтожили дрон.

Однако на этом беспокойство в регионе не закончилось. Уже ночью 2 июня в телеграм-каналах писали, что "над Курском шумно". Там снова заявляли, что по предварительной информации, сработала система ПВО.

Жаловались на атаку дрона и в Белгородской области. В российских телеграм-каналах со ссылкой на губернатора области писали, что село Ивня Ивнянского района подверглось атаке с помощью FPV-дрона. Там заявили, что, мол, "в результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания". Также отметили, что пострадавших нет.

Губернатор также добавил, что оперативные службы работают на месте и осуществляется тушение возгорания.



В Белгородской области жаловались на атаку FPV-дрона / Фото российский телеграм-канал



В Белгородской области тушат пожар / Фото российский телеграм-канал

Что заявили в Минобороны России о ночной атаке БпЛА

Так, в Министерстве обороны страны-агрессора отчитались о "меткой" работе российской "пе-ве-о". Там заявили, что в течение минувшей ночи средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожено 2 БПЛА.

По их словам, еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря.

Оккупанты жаловались на дрон под Москвой: коротко