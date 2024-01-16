Возле Йемена подвергся ракетному удару греческий корабль: под чьим флагом он шел

У побережья Йемена в Красном море еще одно судно попало под ракетный удар. В этот раз это был грузовой греческий корабль.

Возле Йемена подвергся ракетной атаке греческий корабль, плывущий под флагом Мальты. Об этом сообщила британская морская компания Ambrey.

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Что известно об атаке

По кораблю ударили ракетой, когда тот плыл на север в Красном море. Инцидент произошел в 76 морских милях северо-западнее йеменского порта Салиф. По версии Отдела морской торговли Соединенного Королевства (UKMTO), ракетная атака на греческий балкер могла произойти в 100 морских милях.

Речь идет о судне MT Zografia. Корабль двигался из Вьетнама в Израиль и плыл без груза. Его экипаж состоит из 24 человек. Предварительно никто из них не пострадал.

Похожие случаи у Йемена уже были

Британская морская компания Ambrey недавно сообщила о ракетной атаке на гражданское судно Gibraltar Eagle в Черном море. Там предположили, что эти хуситы нанесли удар по кораблю, чтобы таким образом ответить на действия США.

На водном транспорте произошел пожар, но он остался на ходу. Сам корабль принадлежит США. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Также эта компания ранее заявила об атаке хуситов на танкер с российской нефтью. Никто не пострадал, ведь ракета упала в воду в 400 – 500 метрах от судна, которое тоже не получило повреждений.

, UKMTO предоставляет информацию о безопасности торговым судам. Агентство посоветовало капитанам совершать транзит с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.