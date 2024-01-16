Возле Йемена подвергся ракетному удару греческий корабль: под чьим флагом он шел
Источник:Sky News
У побережья Йемена в Красном море еще одно судно попало под ракетный удар. В этот раз это был грузовой греческий корабль.
Возле Йемена подвергся ракетной атаке греческий корабль, плывущий под флагом Мальты. Об этом сообщила британская морская компания Ambrey.
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Что известно об атаке
По кораблю ударили ракетой, когда тот плыл на север в Красном море. Инцидент произошел в 76 морских милях северо-западнее йеменского порта Салиф. По версии Отдела морской торговли Соединенного Королевства (UKMTO), ракетная атака на греческий балкер могла произойти в 100 морских милях.
Речь идет о судне MT Zografia. Корабль двигался из Вьетнама в Израиль и плыл без груза. Его экипаж состоит из 24 человек. Предварительно никто из них не пострадал.К слову, UKMTO предоставляет информацию о безопасности торговым судам. Агентство посоветовало капитанам совершать транзит с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Похожие случаи у Йемена уже были
- Британская морская компания Ambrey недавно сообщила о ракетной атаке на гражданское судно Gibraltar Eagle в Черном море. Там предположили, что эти хуситы нанесли удар по кораблю, чтобы таким образом ответить на действия США.
- На водном транспорте произошел пожар, но он остался на ходу. Сам корабль принадлежит США. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
- Также эта компания ранее заявила об атаке хуситов на танкер с российской нефтью. Никто не пострадал, ведь ракета упала в воду в 400 – 500 метрах от судна, которое тоже не получило повреждений.