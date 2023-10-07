Атака ХАМАС на Израиль – "серьезная ошибка": минобороны призывает резервистов
Источник:Times Of Israel
Утром стало известно, что ХАМАС массированно атаковал Израиль ракетами, а также расстреливал гражданских прямо посреди улиц. Министр обороны Израиля подчеркнул, что атака была "серьезной ошибкой".
Утром 7 октября стало известно, что ХАМАС обстрелял юг Израиля из Сектора Газа. Известно, что боевики выпустили тысячи ракет. В Министерстве обороны Израиля объявили о широкомасштабном призыве резервистов.
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Террористы совершили "серьезную ошибку"
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Этими словами он прокомментировал ракетные обстрелы страны и проникновение в города на границе с Сектором Газа.
Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку, когда начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛ ведут борьбу с врагом на всех участках проникновения,
– говорится в заявлении Галанта.
Он также отметил, что "государство Израиль выиграет эту войну".
Кроме того, Галант одобрил широкомасштабный призыв резервистов после неожиданной атаки ХАМАС на Израиль. Известно, что количество призванных резервистов будет зависеть от нужд армии страны.
Объявили начало контртеррористической операции
- Отметим, что армия Израиля уже объявила о начале контртеррористической операции. Она получила название "Железные мечи" и будет проходить в Секторе Газа.
- Местные СМИ пишут, что армия обороны Израиля десятками истребителей наносит удары по объектам, принадлежащим террористической группировке ХАМАС в Секторе Газа.
- Обратим внимание на то, что представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэл Хагари сообщил журналистам, что с 06:30 утра по Израилю выпустили более 2 200 ракет.
- По словам Хагари, террористы ХАМАС проникли из земли, моря и воздуха на территорию Израиля. Утром сообщалось о по меньшей мере семи местах боев между террористами ХАМАС и войсками ЦАХАЛ.
- По уточненным данным, перестрелки проходят в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беэри, а также на военной базе Реим и вокруг них.
- Военные рассчитывают на призыв десятков тысяч солдат.