"Чудо, что все живы": какие последствия удара БпЛА и ракеты по Харькову и что известно о пострадавших

Харьков находился под комбинированной воздушной атакой врага ночью 5 июня. Российская армия применила с десяток БпЛА и по меньшей мере одну ракету.

В городе зафиксировано несколько прилетов. Власти рассказали о последствиях ударов и немалом количестве пострадавших. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология ночи Россия снова атакует Украину "Шахедами": в каких областях угроза удара

Что известно о пострадавших и последствиях воздушной атаки на Харьков ночью 5 июня

Воздушную тревогу в Харькове объявили еще в 22:43 предыдущих суток, и длилась она много часов. За это время город российская армия несколько раз атаковала с неба. Сначала это была ракета, а затем ряд дронов-камикадзе.

Во время атаки были прямые попадания БпЛА в жилые многоэтажки, которые ранили людей. На момент публикации уже известно о 17 пострадавших, среди них двое детей и беременная женщина. В ОВА отмечают, что все они в легком состоянии – медики оказали помощь на месте.

Шесть вражеских ударов, два из них – прямые попадания в многоквартирные дома. В одной из квартир осколки пробили стены. Хозяева были дома – спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы,

– рассказал мэр города Игорь Терехов.

Один из дронов попал в дом, в котором буквально только что закончили ремонт после другого попадания, произошедшего 31 августа. "Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам", – подчеркнул городской голова.

Всего насчитали 6 попаданий беспилотников, 1 из них не разорвался. Один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме удар пришелся на 2 этаж. Это все в Слободском районе, в общем пострадали 7 многоэтажек, полностью сгорели 4 авто во дворах.

Перед атакой дронов Россия попала по гражданскому объекту ракетой Х-35. Последствия незначительные, раненых нет. Ракета летела в тот же район Харькова.

Все необходимые службы работают на местах, людям оказывают помощь.

Этой же ночью взрывы раздавались в Одесской области и в Сумах. Там о последствиях пока информации не было.