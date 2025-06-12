Российский дрон залетел прямо внутрь фитнес-центра: очевидица рассказала об атаке на Харьков
- Россия атаковала Харьков дронами ночью 12 июня, повредив жилое здание и фитнес-центр, в частности в Салтовском, Шевченковском и Слободском районах.
- Фитнес-центр получил значительные повреждения, но жертв удалось избежать, поскольку атака произошла ночью.
В ночь на 12 июня враг обстрелял Харьков. В результате атаки повреждено жилое здание и фитнес-центр.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий жительницы Харькова для "Мы Украина".
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Последствия вражеского обстрела Харькова
Россия атаковала Харьков дронами ночью 12 июня. Город подвергся нескольким ударам с воздуха, в частности, повреждения есть в Салтовском, Шевченковском и Слободском районах.
"Герань-2" находится внутри помещения – он туда залетел. Окон нет, дверей нет – повреждено все,
– рассказала женщина.
Она отметила, что в фитнес-центр обычно ходят много детей. "Главное то, что не было детишек, что это было не днем, что нет погибших", – сказала жительница города.
Предварительно, по городу было 12 ударов, 1 без детонации. Среди последствий атаки:
- Известно о 12 пострадавших в Салтовском районе, 4 из них дети. В крышу дома в Салтовском районе произошел прилет беспилотника. Также удар пришелся по фитнес-клубу, территорию в нескольких метрах от многоэтажки, Вспыхнули машины, поврежден фасад здания.
- Во двор между многоэтажками Шевченковского района ударил дрон. Попадание было на территории детской площадки. Есть попадания в землю и в других местах, был небольшой пожар, повреждено остекление трех многоэтажек.
- Прилеты также были в Слободском районе. Вспыхнул магазин на 200 квадратных метрах, повреждено здание.