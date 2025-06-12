Российский дрон залетел прямо внутрь фитнес-центра: очевидица рассказала об атаке на Харьков

В ночь на 12 июня враг обстрелял Харьков. В результате атаки повреждено жилое здание и фитнес-центр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий жительницы Харькова для "Мы Украина".

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Последствия вражеского обстрела Харькова

Россия атаковала Харьков дронами ночью 12 июня. Город подвергся нескольким ударам с воздуха, в частности, повреждения есть в Салтовском, Шевченковском и Слободском районах.

"Герань-2" находится внутри помещения – он туда залетел. Окон нет, дверей нет – повреждено все,

– рассказала женщина.

Она отметила, что в фитнес-центр обычно ходят много детей. "Главное то, что не было детишек, что это было не днем, что нет погибших", – сказала жительница города.

Предварительно, по городу было 12 ударов, 1 без детонации. Среди последствий атаки: