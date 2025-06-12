Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар жительки Харкова для "Ми Україна".
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Наслідки ворожого обстрілу Харкова
Росія атакувала Харків дронами вночі 12 червня. Місто зазнало кількох ударів з повітря, зокрема, пошкодження є в Салтівському, Шевченківському та Слобідському районах.
"Герань-2" знаходиться всередині приміщення – він туди залетів. Вікон немає, дверей немає – пошкоджено все,
– розповіла жінка.
Вона наголосила, що у фітнес-центр зазвичай ходять багато дітей. "Головне те, що не було діточок, що це було не вдень, що немає загиблих", – сказала жителька міста.
Попередньо, по місту було 12 ударів, 1 без детонації. Серед наслідків атаки:
- Відомо про 12 постраждалих у Салтівському районі, 4 з них діти. У дах будинку у Салтівському районі стався приліт безпілотника. Також удар припав по фітнес-клубу, територію у кількох метрах від багатоповерхівки, Спалахнули автівки, пошкоджено фасад будівлі.
- У двір між багатоповерхівками Шевченківського району вдарив дрон. Влучання було на території дитячого майданчика. Є влучання в землю й в інших місцях, була невелика пожежа, пошкоджено скління трьох багатоповерхівок.
- Прильоти також були в Слобідському районі. Спалахнув магазин на 200 квадратних метрах, пошкоджено будівлю.