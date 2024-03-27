Предостережения для харьковчан: чего жителей города просят не делать после атаки по энергетике

Харьков до сих пор приходит в себя после российской атаки на объекты энергетики 22 марта. Есть определенные предостережения для харьковчан. В частности, местных просят меньше пользоваться или вообще выключить бойлеры, потому что это нагрузка на электросеть.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что сейчас в Харькове пытаются вернуть централизованную горячую воду. Поэтому горожанам стоит перейти на нее.

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"Опубликовали также объявление, такое предостережение для горожан, чтобы они не пользовались лифтами за 30 – 40 минут до того, как должно быть отключение света. Потому что график отключения сейчас довольно гибкий", – сказала она.

Кроме того, энергетики попросили не перегружать звонками горячие линии, на которые часто обращаются горожане с какими-то проблемами.

Ситуация с энергетикой Харькова

Сейчас свет в Харькове подают по графику. График рассчитан на то, что разделили город на три района, на каждый отключение происходит по 6 часов. К сожалению, свет могут выключать вне расписания, вернуть раньше или позже.

С чем это связано? С тем, что, кроме этих веерных отключений, у нас еще действуют определенные технические и аварийные отключения. К сожалению, без этого пока никак. Потому что очень большая работа до сих пор продолжается. Мы помним, что и сам Харьков питается с помощью, в частности, других регионов,

– объяснила Черненко.

В Харькове перезапускают программу, по которой можно следить, как в городе курсирует наземный транспорт. Пока, к сожалению, без трамваев, троллейбусов. Для них еще питания пока не хватает. Так легче будет курсировать в городе именно наземным транспортом, однако возможны определенные сбои.

Многим почти в первые дни восстановили водоснабжение, почти на 100%. Если есть какие-то перебои, то это, вероятнее всего, из-за перезагрузки энергосистемы.

Повреждения Харьковской ТЭЦ-5

Харьковская ТЭЦ-5 получила большие повреждения. Она питала большую часть города. Чтобы восстановить ее, нужно очень много времени, несколько лет при постоянном финансировании. Надо изготовить специальные устройства, которые являются практически эксклюзивными, чтобы запустить ее.

Несмотря на разрушения в городе дали тепло довольно большой части населения. Но сейчас финиш отопительного сезона. Просто решили не перегружать систему, экономить питание, электричество именно на этом. Поэтому отопления не будет,

– объяснила корреспондентка.

Сейчас эксперты не могут точно сказать, оценить последствия, дать прогнозы по восстановлению. Это очень сложный вопрос. Однако продолжается очень серьезная работа.

Атака на Харьков 22 марта: главное