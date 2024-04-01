Горел транспорт, разрушено учебное заведение, повреждено общежитие: последствия атаки на Харьков

Российская армия снова нанесла удары по Харькову. В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на город.

Напомним, что 27 марта оккупанты атаковали Харьков. Тогда для атаки враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250.

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Последствия удара российской армии по Харькову

Утром 1 апреля председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал о последствиях атаки оккупационных войск по Харькову.

Так, по его словам, в Харькове в результате обстрела КАБ горели транспортные средства, разрушено учебное заведение, повреждено общежитие и жилое помещение.

31 марта в 22:28 в Харькове в результате обстрела КАБ горели два автобуса, грузовой автомобиль и легковой автомобиль. Частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом. Пострадавших нет,

– рассказал Синегубов.

Кроме этого, председатель Харьковской ОГА отметил, что около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным ударам врага.

Взрывы в Харькове 31 марта: кратко