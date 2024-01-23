Разрушены дома и много пламени: полиция показала жуткие фото после обстрела Харьковской области

Россияне ударили по Харькову и области, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура. В сети публикуют кадры, на которых видны масштабы разрушений.

Собственно, в ночь на 23 января враг выпускал цели по региону. Фотографии и видео, на которых видны пожары и разрушения, свидетельствуют – оккупанты совершили очередное военное преступление.

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Кадры последствий атаки на Харьковскую область

В правоохранительных органах констатируют, что был поврежден дом в Киевском районе Харькова – под завалами могут находиться люди. На место попадания выехали все экстренные службы.

Оккупанты били по Харьковской области / Фото полиции региона

Важно, что захватчики били и по центру Харькова. В результате обстрела были ранены 2 ребенка и пожилая женщина, которую госпитализировали. Детям оказали помощь на месте.

Обнаружено два места попадания. Повреждена газовая труба в поле вблизи кладбища. Обнаружена воронка вблизи дома в Киевском районе города,

– отмечают в полиции Харьковской области.

В Балаклее были травмированы 2 гражданских человека. Кроме того, военные российской армии наносили удары по населенным пунктам:

Изюмского района;

Чугуевского района;

Купянского района.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал видео из Харькова, призвав партнеров больше предоставлять нашему государству вооружение.

"Харьков. Мы – не просто "крепость". Нам нужно оружие!" – говорится в сообщении руководителя ОП.

В Харькове повреждены гражданские дома в результате атаки: смотрите видео

Следователи документируют последствия военных преступлений россиян. Были открыты уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении законов и обычаев войны.

Заметим, что вечером 22 января оккупанты били по Купянску и Григоровке. В результате обстрела загорелся гражданский автомобиль, был поврежден многоквартирный дом, жилые дома, помещения магазина и автомобили.

Погиб водитель автомобиля. Пострадал прохожий мужчина,

– уточнили правоохранители.

На места происшествия, по словам полиции, работать выехали криминалисты, взрывотехники, а также следственно-оперативные группы.

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Добавим, что в ночь на 23 января россияне нанесли удары не только по Харькову и Харьковской области. Кроме того, под прицелом были: Киев, Павлоград, отдельные населенные пункты Сумской, Черниговской и Днепропетровской областей.

В результате атаки на столицу известно о пострадавших в Соломенском и Святошинском районах, по предварительной информации мэра Кличко. Также вспыхнул пожар в Печерском районе.