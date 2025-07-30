В Харькове в результате атаки "Шахедами" вспыхнули пожары, есть пострадавшие
- В Харькове в результате атаки дронами загорелись авто, автомойка и пристройка. Пострадали 3 человека.
- В Слободском районе горела сухая трава.
В ночь на 30 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков ударными дронами. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
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Какие последствия атаки на Харьков 30 июля?
В результате вражеской атаки беспилотниками в Шевченковском районе Харькова загорелись 3 авто, автомойка и пристройка к зданию. Общая площадь пожара достигла 210 квадратных метров.
Последствия российской атаки на Харьков 30 июля: смотрите видео
Повреждены жилые дома, транспорт, а также объекты торговли.
Пострадали 3 человека, 2 из них спасли спасатели,
– сообщили в ГСЧС.
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В Слободском районе горела сухая трава. Там площадь пожара достигла 500 квадратных метров.
На местах российской атаки работали 37 спасателей и 7 единиц техники.
Ликвидация последствий атаки России / Фото ГСЧС