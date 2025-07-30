В ночь на 30 июля российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков ударными дронами. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия атаки на Харьков 30 июля?

В результате вражеской атаки беспилотниками в Шевченковском районе Харькова загорелись 3 авто, автомойка и пристройка к зданию. Общая площадь пожара достигла 210 квадратных метров.

Последствия российской атаки на Харьков 30 июля: смотрите видео

Повреждены жилые дома, транспорт, а также объекты торговли.

Пострадали 3 человека, 2 из них спасли спасатели,

– сообщили в ГСЧС.

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В Слободском районе горела сухая трава. Там площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

На местах российской атаки работали 37 спасателей и 7 единиц техники.

Ликвидация последствий атаки России / Фото ГСЧС