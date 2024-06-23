Попадание в дома и школу, есть погибший и пострадавшие: все об обстреле Харькова Россией 23 июня

Российская армия днем 23 июня обстреляла Харьков управляемыми авиационными бомбами. В результате этого было попадание в трех районах города.

Также в городе есть погибший и пострадавшие среди гражданских. Главное о российском обстреле Харькова 23 июня – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Более 3 попаданий, разрушения и пожары: кадры ужасных последствий удара КАБами по Харькову

В Харькове слышали серию взрывов во время атаки

Корреспонденты 24 Канала около 15:02 сообщили, что в Харькове прозвучало несколько взрывов. В это время в городе была объявлена тревога из-за активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

За две минуты до взрыва защитники неба предупредили о пусках КАБов.

В Харькове взрывы. Город под обстрелом КАБов. Будьте осторожны,

– написал мэр Игорь Терехов.

Кроме этого, корреспонденты 24 Канала отмечали, что во время атаки в городе фиксировали перебои со светом. В некоторых районах также проблемы и с водоснабжением. Пресс-служба Харьковского метрополитена отмечала, что движение поездов метро было приостановлено, а станции работали как укрытие. По состоянию на 17:58 метро возобновило свое движение.

В 15:28 Воздушные силы написали о еще одном КАБ в направлении Харькова.

В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что по состоянию на 17:10 в результате вражеского авиационного удара по гражданским объектам Шевченковского и Холодногорского районах Харькова травмированы 11 человек в возрасте от 15 до 63 лет.

Один человек в тяжелом состоянии. Остальные - в среднем. Погиб 73-летний мужчина,

– подчеркнул Синегубов.

Глава Харьковской ОВА также рассказал, что среди пострадавших – двое подростков 15 и 16 лет. В Шевченковском районе города травмы легкой степени также получила одна женщина.

В Национальной полиции Украины также уточнили, что все пострадавшие – это гражданские граждане.

Какие последствия российской атаки в Харькове

Синегубов также рассказал, что в Шевченковском районе повреждено учебное заведение. В многоквартирных домах рядом выбило окна, повреждены фасады зданий. Там продолжался подомовой обход.

Глава Харьковской ОВА также отметил, что в Холодногорском районе зафиксировали попадание в частный сектор, в результате чего 2 дома разрушены. Также прилет был и в Киевском районе, в промышленную зону.

До этого Терехов уточнял, что вражеский прилет был в частное домовладение. Было возгорание гаража и хозяйственной постройки.

Россия ударила по учебному заведению в Харькове: видео Яна Доброносова, "Телеграф"

Оккупанты ударили по Харькову, вероятно, управляемыми авиабомбами: смотрите видео

В результате атаки по Харькову есть погибшие и раненые: смотрите видео

Что говорят в ОВА об атаке россиян: смотрите видео

В ГСЧС рассказали, что пожар в двух хозяйственных построек и в гараже был на общей площади 60 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Последствия вражеской атаки в Харькове / Фото ГСЧС

По сообщению главы ОВА Олега Синегубова, было по меньшей мере три попадания КАБами. Глава Харьковской области также рассказал Суспильному, что в школе помещения, частично, основные корпуса разрушены.

Как выглядит город после ударами КАБами: смотрите видео

По словам Синегубова, частная школа работала в комбинированном формате. То есть дети учились как офлайн, так и дистанционно.

Олег Синегубов рассказал, что полиция неоднократно предупреждала руководство, что работать офлайн – недопустимо.

Зеленский отреагировал на атаку по Харькову

Президент Украины отметил, что Харьков снова был под ударами российских бомб. Относительно ситуации в городе он получил все доклады.

По состоянию на сейчас известно об одном погибшем, есть раненые. Все необходимые службы на местах, помогают людям. Спасибо всем, кто привлечен,

– написал президент.

Он также отметил, что часть Харькова в результате атаки была обесточена, останавливалось метро. Зеленский пообещал, что все обязательно восстановят и вернут в нормальное состояние.

"Максимум работы для того, чтобы лишить россиян возможности терроризировать наши города. Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решимость партнеров – это то, что точно сможет остановить российских террористов", – отметил украинский глава.

Правоохранители открыли производство в отношении преступления россиян

В полиции Харьковской области рассказали, что следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники собирают вещественные доказательства очередного преступления россиян, документируют последствия обстрелов.

Также правоохранители открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны.

В Харьковской областной прокуратуре предварительно установили, что удары по Харькову были нанесены из населенного пункта Октябрьский Белгородской области России. По словам руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова, предварительно, удары были нанесены управляемыми авиационными бомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции.