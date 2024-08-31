Обстрел Харькова: в полиции показали кадры спасательной операции после удара

Российская армия 30 августа обстреляла город Харьков, в результате чего в городе было много погибших и пострадавших. Полицейские показали кадры спасательной операции, которая началась сразу после атаки.

На кадрах можно увидеть, как правоохранители спасают жителей квартир, куда попали российские КАБы. В городе после российского обстрела также объявили траур.

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Как происходила спасательная операция в Харькове

На видео можно увидеть, что полицейские сразу прибыли на места попадания в Харькове после того, как Россия осуществила свои обстрелы КАБами. В частности, патрульные доставали раненых, эвакуировали людей из заблокированных квартир, оказывали домедицинскую помощь.

Как патрульные полицейские спасали людей после обстрела Харькова / Видео патрульной полиции Харьковской области

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий поблагодарил правоохранителей за их службу, а также заверил, что наши военные вернут врагу все втрое больше, чем он совершил.

К слову, глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что следователи и прокуроры установили, что по Харькову враг осуществил пуски управляемых авиационных бомб из населенного пункта Дубовое Белгородской области страны-агрессора. Для этого враг применил самолет Су-34.