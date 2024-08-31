На кадрах можна побачити, як правоохоронці рятують жителів квартир, куди влучили російські КАБи. У місті після російського обстрілу також оголосили траур.

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Як відбувалася рятувальна операція у Харкові

На відео можна побачити, що поліцейські одразу прибули на місця влучання у Харкові після того, як Росія здійснила свої обстріли КАБами. Зокрема, патрульні діставали поранених, евакуювали людей із заблокованих квартир, надавали домедичну допомогу.

Як патрульні поліцейські рятували людей після обстрілу Харкова / Відео патрульної поліції Харківщини

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький подякував правоохоронцям за їхню службу, а також запевнив, що наші військові повернуть ворогу все втричі більше, ніж він здійснив.

До слова, очільник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков зазначив, що слідчі та прокурори встановили, що по Харкову ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб з населеного пункту Дубове Бєлгородської області країни-агресорки. Для цього ворог застосував літак Су-34.