Оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове: есть пострадавшие, среди них младенец

Ночью 8 ноября российские оккупанты атаковали Харьков КАБами. Известно, что один из них попал в многоэтажку.

Местные власти сообщили о том, что есть пострадавшие. 24 Канал расскажет, что известно о пострадавших в результате атаки противника.

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Враг ударил по многоэтажке в Харькове

Около 3:40 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из КАБов ударил по 12-ти этажке в Салтовском районе города.

По состоянию на в половине пятого утра известно о 10 пострадавших в салтовской многоэтажке. Через менее, чем 10 минут стало известно, что пострадал 3-месячный младенец и зафиксировано еще 13 пострадавших на Салтовке.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, в 4:32 отметил, что спасательные работы в доме продолжаются. Также отметил, что в центре города в результате попаданий по двум адресам повреждены административные здания, выбиты окна в жилых домах, магазины, другие гражданские объекты. На эту минуту там без пострадавших.

Добавим, что директор облцентра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта сообщил Суспільному, что пострадавших в тяжелом состоянии на 04:30 нет.

Через час Игорь Терехов сообщил, что количество раненых продолжает расти. По состоянию на 5:40 есть 25 пострадавших.