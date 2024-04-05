После ударов по Запорожью и Харькову МВД обратилось к гражданским с важной просьбой

Российские военные 5 апреля несколько раз атаковали Запорожье и Харьков. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. После ударов по городам в МВД обратились к украинцам с важной просьбой.

Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, россияне атаковали 5 апреля Запорожье и Харьков. Он обратил внимание на то, что удары были днем, когда на улицах было много людей, много детей.

Читайте также Там были спасатели и полиция: момент повторного удара по Запорожью попал на видео

В МВД обратились к украинцам

Игорь Клименко отметил, что МВД регулярно инициирует пересмотр Инструкций по реагированию, чтобы избежать жертв среди своих работников. В то же время он обратился к мирным жителям.

Еще раз призываем гражданских: во время воздушной тревоги обязательно необходимо находиться в укрытиях и следовать рекомендациям полицейских или местных властей. Ни одно срочное дело не стоит здоровья или жизни,

– подчеркнул он.

Министр внутренних дел отметил, что российские военные по Харькову, по предварительной информации, ударили управляемыми авиабомбами, а по Запорожью – ракетами. Он подчеркнул, что более 20 человек пострадали, в том числе по меньшей мере один ребенок. Известно также о погибших.

Игорь Клименко добавил, что в Запорожье среди пострадавших – двое журналистов украинских СМИ. Они попали под повторный обстрел, когда работали на месте ракетного удара.

Враг цинично наносит повторные удары именно тогда, когда приезжают полицейские, спасатели, медики, журналисты. Тогда, когда наши подразделения пытаются спасти пострадавших,

– отметил Игорь Клименко.

Россияне наносят коварные удары

Обратим внимание на то, что в последнее время российские военные наносят коварные и циничные удары. Они бьют в одни и те же места с разницей в несколько десятков минут. Вследствие этого страдают и гибнут те, кто приехал ликвидировать последствия атак.

Так произошло в Харькове, когда город атаковали "Шахеды". На место попадания приехали спасатели, чтобы ликвидировать последствия удара дроном-камикадзе. Когда они выполняли свою работу, в то же место прилетел еще один БПЛА. К сожалению, тогда погибли трое спасателей.

Поэтому чрезвычайно важно не игнорировать воздушную тревогу. Более того, в укрытии стоит находиться до тех пор, пока не будет объявления об отбое. Этот алгоритм действий может уберечь вам здоровье и даже жизнь.