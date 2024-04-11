Большое чудо, что не была там, – жители Липцев на Харьковщине о прилетах по магазинам

Днем 10 апреля российские оккупанты атаковали село Липцы Харьковской области. Управляемые авиабомбы враг выпустил по центру населенного пункта. Разрушениям подверглись магазины и аптеки.

В результате обстрела погибли две продавщицы, 42 и 59 лет, а также 14-летняя девушка. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что также есть раненые.

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В частности, был ранен 16-летний парень. По данным Харьковской ОВА, по состоянию на сегодня он находится в очень тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти подростка.

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В Липцах было несколько крупных пожаров. Представитель Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Жительница Липцев Светлана на момент атаки находилась в в другом населенном пункте. Долгое время она работала в соседнем магазинчике, поэтому она хорошо знала погибших продавщиц. Анна Черненко отметила, что для женщины большое чудо, что она не была там.

Мы были в Слобожанском, собирались уезжать оттуда. Буквально 10 минут до прилета пошла выкопать смородину. Это нас спасло с мужем. Мы слышали эти прилеты. Если бы не пошла копать смородину, нас бы, наверное, не было,

– сказала Светлана.

Также 10 апреля враг ударил по Малой Даниловке Харьковского района. Там серьезные разрушения, был пожар в общежитии учебного заведения.

Кроме того, россияне нанесли несколько ударов по Волчанску. Примерно в полдень враг ударил с БПЛА, сбросил взрывчатку на гражданский автобус, который проезжал. Через несколько часов оккупанты ударили по местной больнице с авиации. От здания не осталось ничего.

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