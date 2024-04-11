Большое чудо, что не была там, – жители Липцев на Харьковщине о прилетах по магазинам
Днем 10 апреля российские оккупанты атаковали село Липцы Харьковской области. Управляемые авиабомбы враг выпустил по центру населенного пункта. Разрушениям подверглись магазины и аптеки.
В результате обстрела погибли две продавщицы, 42 и 59 лет, а также 14-летняя девушка. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что также есть раненые.
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В частности, был ранен 16-летний парень. По данным Харьковской ОВА, по состоянию на сегодня он находится в очень тяжелом состоянии. Врачи делают все возможное, чтобы спасти подростка.
Удары по Харьковской области
В Липцах было несколько крупных пожаров. Представитель Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Жительница Липцев Светлана на момент атаки находилась в в другом населенном пункте. Долгое время она работала в соседнем магазинчике, поэтому она хорошо знала погибших продавщиц. Анна Черненко отметила, что для женщины большое чудо, что она не была там.
Мы были в Слобожанском, собирались уезжать оттуда. Буквально 10 минут до прилета пошла выкопать смородину. Это нас спасло с мужем. Мы слышали эти прилеты. Если бы не пошла копать смородину, нас бы, наверное, не было,
– сказала Светлана.
Также 10 апреля враг ударил по Малой Даниловке Харьковского района. Там серьезные разрушения, был пожар в общежитии учебного заведения.
Кроме того, россияне нанесли несколько ударов по Волчанску. Примерно в полдень враг ударил с БПЛА, сбросил взрывчатку на гражданский автобус, который проезжал. Через несколько часов оккупанты ударили по местной больнице с авиации. От здания не осталось ничего.
Атаки на Харьковскую область: последние новости
- Вечером 10 апреля сообщили о взрыве в Харьковской области. Воздушную тревогу в области объявили в 18:16. Меньше, чем через 20 минут сообщили о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщине. В 18:38 сообщили о взрыве в области.
- Днем 10 апреля Россия уже наносила удар по Харьковской области. В частности, под атакой врага оказался Волчанск, где оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы. Были ранены двое гражданских 54-летних мужчин. Один из них – технический работник медучреждения, куда и попали россияне. Обоих пострадавших госпитализировали.
- Также примерно в 14 часов состоялся вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района.
- По меньшей мере 10 взрывов прогремели в Харькове утром 11 апреля. Под ударом врага оказалась критическая инфраструктура города. Сейчас в Харьковской области ввели графики аварийных отключений света.