Херсон полностью обесточен: продолжается сильный обстрел объекта критической инфраструктуры
Источник:Ярослав Янушевич
Россия с самого утра 15 декабря обстреливает Херсон. По состоянию на 13:05 продолжаются обстрелы критической инфраструктуры в Корабельном районе города.
Обстрел Херсона
В результате вражеских обстрелов южный город полностью обесточен. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Накануне В результате обстрелов Херсона погибли женщина и 8-летний ребенок
Энергетики города готовы починить то, что в очередной раз разрушила страна-террористка. Так, по словам Ярослава Янушевича, они начнут восстанавливать электросети при первой возможности.
Есть жертвы
Отметим, что сообщения о взрывах в Херсоне начали появляться в местных телеграм-каналах в 09:49, а около 11 утра рассказали и о прилете. Так, россияне попали в 100 метрах от ОВА. К сожалению, в результате обстрела захватчиков погибли два человека.
Также впоследствии сообщили, что россияне попали в пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарки. По словам сотрудницы областного терцентра экстренной медицины и медицины катастроф, эта атака также оборвала жизнь людей: 32-летней женщины и 70-летнего мужчины.
Также два человека получили травмы:
- у 38-летнего мужчины минно-взрывная, черепно-мозговая и травма плеча,
- у 44-летней женщины черепно-мозговая травма, минно-взрывная травма и осколочное ранение лица.
Предыдущие обстрелы Херсона
- Оккупационные войска постоянно обстреливают Херсонщину. Так, 13 декабря они обстреляли территорию области 42 раза. Били же они из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
- Обстреливали Херсонщину и накануне, 14 декабря, в результате чего в одном из районов города загорелись склад и одно из частных домовладений.
- Обстреливали они также и здание Херсонской ОВА, очевидно не дающее им покоя. К счастью, эта атака не оборвала жизнь людей, однако были повреждены два этажа здания. Также от взрывной волны были повреждены окна в домах гражданских.
- Также 14 декабря оккупационные войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонской области. В момент атаки ремонтная бригада чинила газоснабжение, поэтому их машина попала прямо под вражеский огонь.