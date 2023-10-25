В каком состоянии Хмельницкая АЭС, возле которой атаковал враг
Оккупанты ночью 25 октября ударили недалеко от Хмельницкой АЭС. В настоящее время радиационный фон на атомной электростанции находится в пределах нормы.
Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Славуты Василий Сидор, информирует 24 Канал. Он отметил, что повреждения есть в населенных пунктах возле ХАЕС. Отметим, что в Славуте взрывы раздавались даже после оглашения отбоя воздушной тревоги.
К теме Россия обстреляла Украину ночью 25 октября: все, что известно
"Повреждений на обьектах атомной станции согласно информации не было. Но город-спутник Нетешин и села, которые в округе, также получили максимальное повреждение", – сказал Сидор.
По его словам, повреждены дома, общежития и другие обьекты критической инфраструктуры.
Повреждены здания возле ХАЭС
В Минэнерго заявили, что в результате обстрела россиян пострадали два здания вблизи Хмельницкой атомной электростанции. Известно, что повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусе.
Из-за повреждений линий электропередачи обесточено 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области,
– отметили в Минэнерго.
Оккупанты атаковали Хмельницкую область
- Россия ночью 25 октября атаковала Хмельницкую область. В городе Славута пострадали 20 человек. В результате атаки повреждены все 28 учебных заведений. Пострадали также больница, около 300 многоэтажек и частный сектор, промышленные предприятия.
- Кроме того, в Славуте и Нетешине взрывная волна повредила здание отдела полиции и помещения пожарно-спасательных частей. Всего в Хмельницкой области пострадали 4 громады. Они расположены недалеко от объекта критической инфраструктуры, куда хотел ударить враг.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, россияне выпустили по Украине 11 ударных БПЛА. Все дроны-камикадзе были уничтожены.