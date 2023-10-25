В каком состоянии Хмельницкая АЭС, возле которой атаковал враг

Оккупанты ночью 25 октября ударили недалеко от Хмельницкой АЭС. В настоящее время радиационный фон на атомной электростанции находится в пределах нормы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Славуты Василий Сидор, информирует 24 Канал. Он отметил, что повреждения есть в населенных пунктах возле ХАЕС. Отметим, что в Славуте взрывы раздавались даже после оглашения отбоя воздушной тревоги.

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"Повреждений на обьектах атомной станции согласно информации не было. Но город-спутник Нетешин и села, которые в округе, также получили максимальное повреждение", – сказал Сидор.

По его словам, повреждены дома, общежития и другие обьекты критической инфраструктуры.

Повреждены здания возле ХАЭС

В Минэнерго заявили, что в результате обстрела россиян пострадали два здания вблизи Хмельницкой атомной электростанции. Известно, что повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусе.

Из-за повреждений линий электропередачи обесточено 1860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области,

– отметили в Минэнерго.

Оккупанты атаковали Хмельницкую область