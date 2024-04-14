Удар Ирана по Израилю: Байден заявил о немедленных консультациях с лидерами G7

Президент США Джо Байден анонсировал немедленные консультации с лидерами G7 в ответ на агрессию Ирана против Израиля. Встреча состоится 14 апреля для координации совместных дипломатических действий.

В ночь на 14 апреля Иран совершил масштабный удар по территории Израиля, используя беспилотники и ракеты. По данным ЦАХАЛ, речь идет об около 300 целей. Усилиями оборонительных сил Израиля, поддержанных США, удалось сбить большинство угроз.

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Вашингтон поддерживает Израиль

Джо Байден в своем заявлении осудил атаки Ирана и заверил в неизменной поддержке Израиля со стороны Вашингтона. Президент Соединенных Штатов отметил, что американские объекты и силы в регионе не пострадали, но США остаются настороже.

Моя команда будет работать с коллегами по всему региону. Мы остаемся в тесном контакте с лидерами Израиля. И хотя сегодня мы не наблюдали атак на наши силы или объекты, мы остаемся бдительными ко всем угрозам и не будем колебаться принять все необходимые меры для защиты наших людей,

– констатировал Байден.

По словам президента США, оборонные активы, перемещены в регион в начале недели, помогли Израилю отразить почти все вражеские дроны и ракеты. Байден также провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху после субботней атаки, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки безопасности Израиля.

Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал чрезвычайную способность защищаться от даже беспрецедентных нападений и побеждать их, посылая четкое сообщение своим врагам: они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля.

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