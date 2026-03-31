В 30 метрах от посольства Украины: Иран атаковал Израиль кассетной ракетой

Утром 31 марта иранские войска нанесли удар кассетной ракетой по Израилю. Обломки боеприпаса упали неподалеку от посольства Украины.

Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

Смотрите также Тревожный сигнал из Брюсселя: ЕС готовится к "длительным перебоям" из-за войны в Иране

Что известно об ударе Ирана вблизи посольства Украины?

По словам украинского дипломата, часть иранской кассетной ракеты упала в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. По предварительным данным, посетители были в помещении, поэтому никто не пострадал.

Этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и основные нормы человеческой жизни,

– подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул необходимость единства для противодействия террору, отметив, что Украина также делает весомый вклад в этот процесс.

Сибига добавил, что давление на страны-агрессоры, в частности Иран и Россию, должно постоянно усиливаться.



Атака Ирана на Израиль

Какие последние новости о войне на Ближнем Востоке?