В 30 метрах от посольства Украины: Иран атаковал Израиль кассетной ракетой
- Иран нанес удар кассетной ракетой по Израилю, обломки которой упали в 30 метрах от посольства Украины.
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил необходимость единства для противодействия террору и усилении давления на страны-агрессора.
Утром 31 марта иранские войска нанесли удар кассетной ракетой по Израилю. Обломки боеприпаса упали неподалеку от посольства Украины.
Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.
Что известно об ударе Ирана вблизи посольства Украины?
По словам украинского дипломата, часть иранской кассетной ракеты упала в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. По предварительным данным, посетители были в помещении, поэтому никто не пострадал.
Этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе. Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и основные нормы человеческой жизни,
– подчеркнул Сибига.
Глава МИД подчеркнул необходимость единства для противодействия террору, отметив, что Украина также делает весомый вклад в этот процесс.
Сибига добавил, что давление на страны-агрессоры, в частности Иран и Россию, должно постоянно усиливаться.
Атака Ирана на Израиль / фото Андрея Сибиги
Какие последние новости о войне на Ближнем Востоке?
30 марта Иран постоянный представитель Ирана при ООН в письме генеральному секретарю ООН заявил, что Украина участвует в военных действиях против Ирана. Речь идет о направлении украинских специалистов в регион. В то же время в МИД Украины заявили, что ни один украинский БПЛА не атаковал территорию Ирана, тогда как иранские дроны бьют украинские мирные города с 2022 года.
Трамп продолжает заявлять о якобы успешных переговорах представителей США и Ирана по завершению войны на Ближнем Востоке. Однако американский президент пригрозил серьезными шагами Ирану, если тот не откроет Ормузский пролив. Мол, под прицелом окажутся энергетические заводы и нефтяные скважины страны.
В ответ на угрозы США иранский режим 31 марта атаковал полностью загруженный танкер "Аль-Салми" под флагом Кувейта с сырой нефтью у побережья Дубая.