Байден поручил армии США помочь Израилю отразить иранскую атаку

Вечером 1 октября Иран атаковал Израиль ракетами. Первые лица Соединенных Штатов внимательно наблюдали за ситуацией.

Об этом рассказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт в соцсети Х. Более того, военным США приказали помочь Израилю в отражении атаки.

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Реакция США на удар Ирана по Израилю

Так, Саветт отметил, что Джо Байден и Камала Харрис наблюдают за атакой Ирана на Израиль из ситуационной комнаты Белого дома. Они регулярно получали обновления от своей команды национальной безопасности.

Джо Байден приказал военным США помочь Израилю в обороне от иранских атак и сбивать ракеты, нацеленные на Израиль,

– рассказал представитель Белого дома.

Незадолго до этого министр обороны США Остин заявлял о "серьезных последствиях" для Ирана в случае, если тот решит начать прямое военное нападение на Израиль.

ЦАХАЛ уже анонсировал ответ на удар Ирана. Там заявили, что его почувствует "весь Ближний Восток". Иран уже сообщил о закрытии воздушного пространства.

К слову, Владимир Зеленский неоднократно упрекал партнеров в нерешительности. Он отмечал, что НАТО сбивает иранские ракеты и дроны над Израилем, который не является членом Альянса, а над Украиной – отказывается. Президент отмечал, что пока сбиванием российских "Шахедов" отметилась только Беларусь.