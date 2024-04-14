Атака Ирана на Израиль: войска США перехватили более 70 беспилотников и несколько ракет

В ночь на 14 апреля Иран масштабно атаковал Израиль. Так, американским войскам удалось сбить более 70 беспилотников и несколько ракет.

Всего Иран использовал для атаки 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса “земля-земля”. Большинство целей было уничтожено еще до того, как они зашли в воздушное пространство Израиля.

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Работа США

Как сообщили два чиновника, которые знакомы с ситуацией, во время атаки Ирана на Израиль силы США перехватили более 70 односторонних ударных беспилотников и по меньшей мере три баллистические ракеты.

Официальный источник рассказал, что баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря. Всего Иран запустил более 100 целей такого типа по Израилю. Военно-морские силы США имеют в этом районе два управляемых ракетных эсминца, способные перехватывать запуски ракет и беспилотников.

Американский чиновник рассказал, что также истребители США применили во время ответа на атаку Ирана.

Сообщение Остина

Министр обороны США Ллойд Остин в обращении подтвердил, что ночью по указанию Байдена американская армия перехватила десятки воздушных целей, которые двигались к Израилю. Остин отметил, что силы США остаются готовыми защищать их войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность.

Мы осуждаем эти безрассудные и беспрецедентные атаки Ирана и его ставленников и призываем Иран немедленно прекратить любые дальнейшие атаки, в том числе со стороны его ставленников, и снизить напряжение. Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать, чтобы защитить наши силы и поддержать защиту Израиля,

– указал министр.

Американец поблагодарил за профессионализм и мастерство военных США, которые участвовали в отражении атаки Ирана – и остаются на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейший конфликт или эскалацию. Минобороны США продолжит внимательно следить за ситуацией и консультироваться с союзниками и партнерами.

Израиль готовит ответ

Как пишут в CNN, после позднего совещания в субботу вечером, 13 апреля, военный кабинет Израиля получил полномочия от кабинета безопасности для принятия решения об ответных ударах. Отмечается, что страна готовит "значительный ответ". Деталей пока нет, однако СМИ утверждают, что он будет "жестким и решительным".

В то же время Иран после окончания атаки заявил, что конфликт якобы решён, а вопрос "можно считать исчерпанным". Однако представительство Ирана в ООН обратилось к Израилю с предупреждением. Там отметили, что в случае, если Израиль допустит еще одну ошибку, ответ Ирана будет значительно жестче. В то же время представительство посоветовало США держаться подальше от конфликта между двумя странами.