Иран совершил атаку на нефтяные танкеры в Ормузском проливе: пострадали двое украинцев

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как Сибига прокомментировал атаки Ирана?

Министерство иностранных дел Украины осудило ракетные удары Ирана по нефтяным танкерам Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе.

Мы решительно осуждаем ракетные атаки Ирана на нефтяные танкеры ОАЭ в Ормузском проливе,

– написал Сибига.

Сибига сообщил, что в результате атаки пострадали двое граждан Украины. В министерстве отметили, что украинские дипломатические представительства в ОАЭ и Омане поддерживают постоянную связь с местными властями, чтобы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Также Сибига подчеркнул, что атаки на коммерческие суда представляют угрозу для региональной стабильности, свободы судоходства и мировой энергетической безопасности.

Украина призвала к немедленному прекращению боевых действий и полному восстановлению безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?

Под удар попали танкеры MombИран совершил атаку на два танкера Объединенных Арабских Эмиратов в Ормузском проливе. Известно об одном погибшем и нескольких раненых моряках. asa и Al Bahiyah.

Минобороны ОАЭ осудило "дерзкое нападение" и "явное нарушение международного права" со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные планируют нанести по Ирану мощные удары. Они будут продолжаться в течение двух ближайших дней. Вскоре в Иране раздались взрывы.