Іран атакував нафтові танкери в Ормузькій протоці: постраждали двоє українців

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.
Як Сибіга прокоментував атаки Ірану?
Міністерство закордонних справ України засудило ракетні удари Ірану по нафтових танкерах Об'єднаних Арабських Еміратів в Ормузькій протоці.
Ми рішуче засуджуємо ракетні атаки Ірану на нафтові танкери ОАЕ в Ормузькій протоці,
– написав Сибіга.
Сибіга повідомив, що внаслідок атаки постраждали двоє громадян України. У міністерстві зазначили, що українські дипломатичні представництва в ОАЕ та Омані підтримують постійний зв'язок із місцевою владою, щоб надати постраждалим усю необхідну допомогу.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Також Сибіга наголосив, що атаки на комерційні судна становлять загрозу для регіональної стабільності, свободи судноплавства та світової енергетичної безпеки.
Україна закликала до негайного припинення бойових дій і повного відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.
Що відомо про ситуацію на Близькому Сході?
Під удар потрапили танкери MombІран атакував ракетами два танкери Об'єднаних Арабських Еміратів в Ормузькій протоці. Відомо про одного загиблого та кількох поранених моряків. asa та Al Bahiyah.
Міноборони ОАЕ засудило "зухвалий напад" і "явне порушення міжнародного права" з боку Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові планують завдати по Ірану сильних ударів. Триватимуть вони протягом двох найближчих днів. Невдовзі в Ірані пролунали вибухи.
За словами політика, США мають намір здійснити першу атаку вже ввечері 13 липня за американським часом (в Україні у цей час буде ніч 14 липня).