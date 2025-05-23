Повреждены здания и транспорт: утром россияне атаковали дронами Прикарпатья

Утром 23 мая военные России ударили по Ивано-Франковской области беспилотниками. В результате атаки повреждены здания и транспортные средства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук.

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Какие последствия вражеской атаки на Прикарпатье

Оккупанты атаковали Ивано-Франковскую область утром – работали силы противовоздушной обороны.

Известно о повреждении зданий и транспортных средств Коломыйского района,

– объяснила Онищук.

Она поблагодарила защитников Украины и службы, которые помогают преодолевать последствия вражеской атаки. Также призвала жителей Прикарпатья не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В ночь на 23 мая россияне атаковали Полтавскую область беспилотниками. В результате удара в Кременчугской общине было уничтожено здание одного из предприятий. Из-за повреждения линий электропередач обломками БпЛА в Полтавском районе без света остались более 270 абонентов.

Также оккупанты обстреляли железную дорогу в Черновицкой области. Жертв и пострадавших нет, но в результате атаки повреждена железнодорожная инфраструктура.

Ночью взрывы были слышны также в Киевской области – там работала система ПВО по вражеским дронам.

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