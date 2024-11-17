БПЛА атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол": там Россия производит ЗРК "Тор"

Ижевский электромеханический завод "Купол" в России оказался под атакой неизвестных БПЛА. Именно там производятся российские ЗРК "Тор".

Впервые БПЛА атаковали Удмуртию, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Последствия атаки на электромеханический завод "Купол"

Коваленко рассказал, что под атакой неизвестных БПЛА оказался Ижевский электромеханический завод "Купол" в России.

Там Россия производит ЗРК "Тор", а также РЛС и определенные компоненты,

– отметил военный.

Российские СМИ сообщают, что это первая атака БПЛА на республику Удмуртия. В результате атаки якобы есть пострадавший.

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По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, на производстве якобы выбило стекла, "но серьезных разрушений нет".

Также росСМИ со ссылкой на местных жителей добавили, что удар пришелся по цеху, где делают беспилотники. Они отметили, что в Ижевске под производство дронов было переоборудовано три торговых центра.

Заметим, что расстояние от границы Украины до Ижевска – более 1300 километров.