Выпустили более 100 ракет: США, Великобритания и союзники поразили более 60 целей хуситов в Йемене

Великобритания, США и союзники атаковали военные объекты йеменских боевиков-хуситов. Всего выпустили более сотни ракет.

Военно-воздушные силы США сообщили, что нанесли удары по более чем 60 целям хуситов вечером четверга, 11 января. Также рассказали, какие именно объекты атаковали.

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Ударили по более чем 60 целям в 16 городах

Силы США и коалиции нанесли удары по более чем 60 целям в 16 местоположениях боевиков-хуситов в Йемене. Об этом сообщил командующий американскими Центральными Воздушными силами.

Алекс Гринкевич рассказал, что по узлам управления, складам боеприпасов, пусковым системам, производственным объектам и РЛС применили более 100 высокоточных боеприпасов.

Мы остаемся преданными нашим критически важным партнерам по всему Ближнему Востоку, чтобы защищаться от поддерживаемых Ираном групп ополчения, в том числе боевиков Хусы, и угрозы, которую они представляют для региональной безопасности и стабильности,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

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Какое оружие использовали для ударов

В ночь на пятницу США, Великобритания и союзники запустили ракеты и бомбы по целям в Йемене из воздуха и моря. В британском Минобороны сообщили, что 4 истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точечных ударов по объектам хуситов.

США использовали ракеты Tomahawks и истребители с боевых кораблей. Ударные "Томагавк" – это крылатые ракеты, которые низко летают на дозвуковых скоростях и способны доставлять обычную боеголовку весом 1000 фунтов на сотни миль вглубь страны.

"Томагавки" очень точны, ведь управляются GPS. Эти ракеты могут изменять цели или курсы после запуска в зависимости от потребностей.

Подлодка USS Florida с баллистическими ракетами "Огайо" является одной из четырех атомных подлодок с управляемыми ракетами на складе ВМС США. В Пентагоне заявили, что кроме "Флориды" надводные корабли США также запускали "Томагавки" против хуситов.

Минобороны США не сообщило, какие именно эсминцы привлекли в атаках на Йемен. Впрочем, несколько военных кораблей находились в Красном море за последние два месяца, защищая коммерческие суда от атак беспилотников и ракет боевиков.

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